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Ерванд Хундкарян избран председателем Кассационного суда Армении

Ерванд Хундкарян избран председателем Кассационного суда Армении

В НС Армении закрытым голосованием был избран председатель Кассационного суда Армении. Как передает «Арменпресс», на этот пост был избран Ерванд Хундкарян.

Председатель временной счетной комиссии Гагик Меликян представил результаты голосования, в котором приняли участие 85 депутатов. «За» проголосовали 74 депутата, один бюллетень был признан недействительным.

Таким образом, Ерванд Хундкарян избран председателем Кассационного суда Армении.

Голосование состоялось 12-го сентября.


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