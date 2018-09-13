В НС Армении закрытым голосованием был избран председатель Кассационного суда Армении. Как передает «Арменпресс», на этот пост был избран Ерванд Хундкарян.

Председатель временной счетной комиссии Гагик Меликян представил результаты голосования, в котором приняли участие 85 депутатов. «За» проголосовали 74 депутата, один бюллетень был признан недействительным.

Таким образом, Ерванд Хундкарян избран председателем Кассационного суда Армении.

Голосование состоялось 12-го сентября.