«Шант-2018»: в рамках учений принято решение об объявлении войны
01:59, 13 Сентябрь, 2018
В рамках командно-штабных учений «Шант-2018» 12 сентября в Национальном Собрании Армении было принято решение об объявлении войны. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью парламента.«Принимая за основу предложение правительства Армении от 12 сентября «Об одобрении предложения об объявлении войны», руководствуясь первым пунктом ст.118 Конституции Армении и пятым пунктом ст.105 конституционного закона «Устав НС Армении», Национальное Собрание Армении решает объявить войну Республике Азербайджан»,- сказано в решении НС Армении.
- «Шант-2018». По сценарию учений, Армения возвращает условно утраченные территории
- «Шант-2018». По сценарию учений, состоялось экстренное заседание правительства
Армении под руководством Никола Пашиняна
- «Шант-2018». Учения протекают динамично, ситуация меняется каждые 5 минут
- В аппарате НС Армении продолжаются учения «Шант-2018»
- “Шант-2018”: Премьер-министр Армении провел заседание Совета безопасности