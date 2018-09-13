«Шант-2018»: в рамках учений принято решение об объявлении войны

В рамках командно-штабных учений «Шант-2018» 12 сентября в Национальном Собрании Армении было принято решение об объявлении войны. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью парламента.

«Принимая за основу предложение правительства Армении от 12 сентября «Об одобрении предложения об объявлении войны», руководствуясь первым пунктом ст.118 Конституции Армении и пятым пунктом ст.105 конституционного закона «Устав НС Армении», Национальное Собрание Армении решает объявить войну Республике Азербайджан»,- сказано в решении НС Армении.