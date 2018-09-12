Президент Республики Армения принял делегацию группы дружбы Франция-Армения Сената Франции

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял делегацию во главе с главой группы дружбы Франция-Армения Сената Франции Жильбертом-Люком Дувиназом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян высоко оценил важную работу группы дружбы Франция-Армения и отметил, что это встреча с настоящими друзьями.

Президент Армении заявил, что в октябре в Армении пройдет 17-й саммит Франкофонии, и это большое событие символизирует прочные связи между Арменией и Францией. Подчеркнув динамично развивающееся армяно-французское сотрудничество в разных сферах, собеседники придали большое значение дальнейшему расширению экономических связей.

Президент Саркисян и руководитель группы дружбы Франция-Армения Сената Франции также коснулись изменений в Армении. Президент Армении сказал, что демократия в нашей стране не имеет иного пути развития, кроме диалога и толерантности. Армения живет в переходный период и имеет множество проблем, которые нужно решить.

Президент выразил уверенность, что Армения пройдет этот путь в толерантной атмосфере в рамках Конституции и законов.