Азиатские индексы - 12-09-18

ТОКИО, 12 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.27% и составил 22604.61 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.45% и составил 1691.32 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.33% и составил 2656.11 пункта, а HANG SENG снизился на 0.29% и составил 26345.04 пункта.