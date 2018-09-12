Время в Ереване: 11:07:36,   12 Сентябрь

Азиатские индексы - 12-09-18

Азиатские индексы - 12-09-18

ТОКИО, 12 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.27% и составил 22604.61 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.45% и составил 1691.32 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.33% и составил 2656.11 пункта, а HANG SENG снизился на 0.29% и составил 26345.04 пункта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации