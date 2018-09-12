В Армению приедет кандидат в президенты ФИДЕ Аркадий Дворкович

В Армению 13-го сентября приедет кандидат в президенты ФИДЕ Аркадий Дворкович – по приглашению Шахматной федерации Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Шахматной федерации Армении.

Дворкович ознакомится с шахматными достижениями в Армении, внедрением шахмат в программу обучения в школах, планами на будущее и пр.

Дворкович посетит школы, в которых преподают шахматы, НИЦ «Шахматы», открывшийся в этом году в АГПУ имени Абовяна, а также Академию шахмат Армении.