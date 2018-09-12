По словам Давида Тонояна, сейчас ситуация в Баганисе стабильная

Ситуация на армяно-азербайджанской границе стабильная, нарушения режима перемирия происходят периодически, однако сейчас ситуация в Баганисе стабильная. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, комментируя очередное нарушение ВС Азербайджана режима перемирия в направлении села Баганис.

«Подобные нарушения режима перемирия происходят периодически. Наши ВС реагируют, ситуация стабилизируется», - отметил министр. По его словам, причины бывают разные, от сельскохозяйственных до инженерных работ, как и спорадическая стрельба.

«На данный момент причин для беспокойства нет», - заверил Тоноян.

Как ссобщалось ранее, Вооруженные силы Азербайджана 11-го сентября обстреляли приграничное село Баганис Тавушской области Армении, пострадавших нет. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал руководитель общины Ноемберяна Карен Абгарян.

«Стреляли и несколько дней назад, несколько раз стреляли вчера вечером»,- сказал он.

По его словам, за последние 6 дней Вооруженные силы Азербайджана обстреляли село 2 раза. Как сказал руководитель общины Ноемберяна Карен Абгарян, раньше стреляли не столь часто.