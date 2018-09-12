Ведется расследование для выяснения обстоятельств прослушивания телефонных разговоров руководителей СНБ и ОСС

В СК Армении получили и приняли в производство возбужденное в Генпрокуратуре уголовное дело по ст. 146, 254 УК Армении о прослушивании телефонных разговоров руководителя СНБ Армении Артура Ванецяна и руководителя ОСС СК Армении Сасуна Хачатряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Производство дела поручено ГУ по особо важным делам СК Армении. Создана следственная группа, которая, совместно с оперативно-разведывательными органами, предпринимает все необходимые действия для выявления обстоятельств и предполагаемых виновных в преступлении.

Исходя из интересов следствия, другие детали на данном этапе не разглашаются.

Справка: Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.

Как сообщалось ранее, возбуждено уголовное дело по делу о распространении телефонного разговора по конкретному уголовному делу между директором Службы национальной безопасности Республики Армения Артуром Ванецяном и Специальной следственной службой Сасуном Хачатряном. Об этом сообщила Арменпресс начальник департамента по связям с общественностью генеральной прокуратуры Аревик Хачатрян.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 146 (незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан) и п. 4 ч. 3 ст. 254 (несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютере, компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо неправомерное завладение ею иным образом, либо перехват информации, передаваемой с использованием средств компьютерной связи, совершенные в целях получения информации, имеющей особую ценность) УК Армении.

Следствие ведет следственный комитет.