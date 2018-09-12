К форуму Франкофонии армянский народ готовится с присущим ему гостеприимством: состоялась церемония открытия 11-й конференции Франкофонии

К форуму Франкофонии, который в этом году проходит в Ереване, армянский народ готовится с присущим ему гостеприимством. Как передает «Арменпресс», об этом на церемонии открытия форума сказала генеральный секретарь Международной организации Франкофонии Микаел Жан.

По ее словам, форум уже принимают на высоком уровне. «Для нас – великая честь провести саммит в стране, где произошла бархатная революция, мирная смена власти, и мы имеем возможность быть вовлеченными в этот процесс»,- сказала она.

Как сказала генеральный секретарь Международной организации Франкофонии Микаел Жан, в Ереване они имели возможность встретиться с молодежью, которая берет на себя ответственность за приобретения бархатной революции.

По уверению ВРИО мэра Еревана Камо Ареяна, саммит Франкофонии – одно из наиболее масштабных мероприятий, и он откроет новые перспективы для дальнейшего сотрудничества.

«Мы высоко ценим наши отношения с французскими городами и организациями, радует, что саммит проходит в Ереване»,- сказал он.

Саммит Франкофонии пройдет в Ереване 11-12-го октября, под лозунгом «Жить вместе».

Как сообща;ось ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера принял генерального секретаря Международной организации Франкофонии Микаел Жан.Приветствуя гостя, премьер-министр отметил: “Проведение 17-го саммита Франкофонии в Армении в октябре этого года является большой честью и ответственностью. Это крупнейшее международное событие в истории нашей страны. Мы высоко ценим эту возможность и надеемся, что по итогам саммита МОФ станет более прочной и консолидированной структурой”.Никол Пашинян подчеркнул, что правительство Республики Армения прилагает все необходимые усилия и активно ведутся организационные работы, чтобы саммит своей атмосферой и организационным уровнем соответствовал своему лозунгу “Живя вместе”.Микаел Жан поблагодарила премьер-министра за теплый прием и выразила уверенность в том, что Армения как важный игрок и партнер Франкофонии проведет 17-й саммит на высоком уровне. По ее словам, у Франкофонии большой потенциал для развития сотрудничества между странами, и необходимо активно работать, чтобы реализовать его в полном объеме.Собеседники обсудили содержательные и организационные вопросы, связанные с предстоящим в Ереване саммитом. Среди предстоящих в рамках саммита мероприятий была подчеркнута важность проведения специального форума по инновациям в Центре креативных технологий “Тумо”, в результате которого ожидается создание сети сотрудничающих в цифровой сфере франкоязычных министров. Премьер-министр подчеркнул, что Армения обладает огромным потенциалом в области инноваций, информационных и высоких технологий, а форум является хорошей возможностью для обмена опытом, обмена мнениями о развитии цифрового управления и для развития сотрудничества.Была также подчеркнута важность предстоящего в рамках саммита бизнес-форума на тему экономического сотрудничества, который, по словам Никола Пашиняна и Микаел Жан, будет способствовать установлению и расширению экономических связей между странами Франкофонии.Никол Пашинян и Микаел Жан подчеркнули важную роль Франкофонии в продвижении французского языка и общих ценностей МОФ.Премьер-министр высоко оценил личный вклад Микаел Жан в укрепление и развитие отношений Армения-МОФ во время ее пребывания в должности.