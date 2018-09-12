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Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян примет участие в заседании совета ООН

Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян примет участие в заседании совета ООН

Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян 12 сентября отправится в Женеву. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал на брифинге в среду пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

В Женеве Зограб Мнацаканян примет участие в 39-м заседании Совета по правам человека и выступит с речью на конференции, посвященной 70-летию конвенции по предотвращению Геноцидов, принятой в 1948 году.

В ходе визита Зограб Мнацаканян встретится с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишелем Бачелетом.


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