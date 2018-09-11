Сотрудника внутренних войск во время действий 1 марта убил спецназ: новые подробности

Директор Специальной следственной службы Сасун Хачатрян представил новую информацию о ходе расследования дела 1 марта.

Как сообщает Арменпресс, выступая сегодня перед журналистами на пресс-конференции он в первую очередь сказал, что обнаружен секретный приказ 0038, который не был включен в уголовное дело более 10 лет.

“Когда был обнаружен секретный приказ, стало ясно, что армия участвовала в этих событиях. Более того, армия принимала участие с 23 февраля [2008], и по секретному приказу было указано, что после оценки результатов выборов, как справедливых и свободных, отдельные лица и организации не принимают его и призывают к беспорядкам. Пожалуйста, учтите, что ордер был выдан 23 февраля, а это означает, что за день до того, как Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты выборов. То есть за день Роберт Кочарян и Микаел Арутюнян знали, что Центральная избирательная комиссия должна объявить Сержа Саркисяна победителем, и международные структуры должны были оценить эти выборы как свободные и справедливые”, - отметил Хачатрян.

Он сказал, что, когда расследование показало, что по приказу 0038 были созданы мобильные и дислоцированные группы, адвокаты Роберта Кочаряна сделали заявления, в которых утверждалось, что эти группы были сформированы, чтобы не допустить, чтобы Гагик Мелконян и Манвел Григорян привлекали армию к определенным процессам.

“Они приводили такие аргументы, которые, мягко говоря, несерьезны. После этого они сказали, что армия не участвовала в событиях 1 марта и что она была приведена в казарменную ситуацию. Наше расследование уже показало, что армия не только принимала участие в событиях 1 марта, но и открывала стрельбу, армия стреляла по домам людей. У нас есть конкретные доказательства того, что военнослужащие вооруженных сил Армении открыли стрельбу в направлении зданий на улице Лео, после того как из балкона выбросили горящую бутылку. То есть, армия принимала участие в этих операциях во всем объеме”, - сказал Хачатрян.

Он сделал еще одно раскрытие, подчеркнув, что общественность должна знать, что действительно произошло. Он сказал, что секретный приказ привел к тому, что солдаты дежурили без смены и были созданы опасные условия, что даже привело к саботажу.

“Все это повлияло на боеготовность армии. В то время как самая смущающая вещь, которую они совершили с армией, состоит в том, что чиновники превратили из них своих солдат. Уголовное дело уже выяснило, что в этот период с 23 февраля по 7-8 марта солдатам армии были предоставлены деньги олигархов, чтобы защитить их, их имущество, их политические устремления”, - сказал Хачатрян, представляя документы.

Он показал документы, в том числе назвал имена военнослужащих, которые получали деньги со счетов олигархов и чиновников. Он сказал, что более подробная информация будет представлена в ближайшее время.

Хачатрян отметил, что в те дни из хранилищ министерства обороны телохранителям олигархов были даны бронежилеты.

Хачатрян также представил обстоятельства, связанные с гибелью служащего внутренних войск Тиграна Абгаряна, одного из 10 жертв от событий 1 марта. 8 из жертв были гражданскими лицами, а двое были сотрудниками внутренних войск.

Хачатрян сказал, что Тигран Абгарян был убит спецназом. “У нас есть четкие доказательства этого”, - сказал он.

“Тигран Абгарян был убит, когда Роберт Кочарян уже объявил чрезвычайное положение, но пока еще не было раненых. Наша версия заключается в том, что Абгаряна ранили, чтобы обосновать слова Роберта Кочаряна о том, что были жертвы”, - сказал он.