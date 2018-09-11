Премьер-министр принял известного легкоатлета Роберта Эммияна

Премьер-министр Никол Пашинян принял известного легкоатлета, президента Федерации атлетики Армении Роберта Эммияна. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, на встрече также присутствовал министр спорта и по делам молодежи Армении Левон Ваградян.

“Я рад принимать Вас в гостях. Я думаю, что все мы помним те эмоции, которые Вы подарили нашему народу во время своей активной спортивной карьеры на “Играх доброй воли”, чемпионатах Европы и, конечно же, во время исторического прыжка в Цахкадзоре. Мы надеемся, что традиции легкой атлетики в Армении будут восстановлены, и в ближайшем будущем у нас будут новые успехи с Вашим участием и при Вашей поддержке”, - отметил Никол Пашинян.

Роберт Эммиян поблагодарил премьер-министра за теплый прием и добавил: “Я поздравляю всех нас с этой замечательной победой, это большая радость, когда в республике царит такое настроение. Приятно приезжать в Армению каждый раз. Для меня большая радость, что Вы помните о моих рекордах”.

Известный атлет сказал, что, проживая много лет за рубежом, он продолжает сохранять гражданство Армении, помогать армянским спортсменам участвовать в учебно-тренировочных сборах и различных международных турнирах.

Далее стороны обсудили перспективы развития легкой атлетики в нашей стране, вопросы создания покрытой синтетическим покрытием беговой дороги в соответствии с международными стандартами и улучшения необходимой для этого вида спорта инфраструктуры.