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“Шант 2018”: По сценарию учений, условный противник обострил ситуацию на границе

“Шант 2018”: По сценарию учений, условный противник обострил ситуацию на границе

В соответствии со сценарием командно-штабных учений “Шант 2018” противник начал операции на границе. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам в штаб-квартире МО пресс-секретарь министерства обороны Арцрун Ованнисян.

«По состоянию на 14:00, согласно сценарию, ситуация обострилась в регионе, на границе есть накопления. Симулированный противник начал радикальные действия, есть жертвы с обеих сторон. Теперь ведутся некоторые операции. Существует опасность большого потока беженцев, в ходе которого террористы могут проникнуть в Армению», - сказал он.

Ованнисян сказал, что в учениях также будут задействованы другие сценарии, такие как симулированные сценарии стихийных бедствий.

Он сказал, что предоставит регулярные тактические обновления.




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