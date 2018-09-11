Сильвестр Сталлоне сообщил о скором начале съемок пятого фильма про Рэмбо

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне в скором времени приступит к съемкам очередного фильма про ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо. Как передает Арменпресс, об этом исполнитель объявил в понедельник в своем Instagram.

"Приступаю скоро и очень взволнован. Мир, возможно, меняется, но не он", - написал актер, разместив снимок своего персонажа из картины "Рэмбо IV" (Rambo, 2007). "Ничто не закончено!" - дописал он, позаимствовав одно из коронных выражений своего героя.

Новая лента будет пятой по счету частью киноэпопеи. Первый фильм - "Рэмбо: Первая кровь" (First Blood) - был снят в 1982 году. Лента режиссера Теда Котчеффа при бюджете $15 млн собрала в мировом прокате более $125,2 млн.