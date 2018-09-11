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Трамп объявил режим ЧП в Южной и Северной Каролине из-за урагана "Флоренс"

Трамп объявил режим ЧП в Южной и Северной Каролине из-за урагана "Флоренс"

Президент США Дональд Трамп объявил режим ЧП в штатах Северная и Южная Каролина, к которым приближается опасный ураган "Флорес", как передает Арменпресс, об этом сообщил Белый дом.

Режим ЧП предполагает, что доля федеральных властей в расходах на ликвидацию последствий урагана составит до 75%.

В Южной Каролине началась эвакуация, до 1 миллионов жителей должны покинуть свои дома.

Ураган "Флорес" опасной четвертой категории приближается к атлантическому побережью США. По прогнозам синоптиков, вероятность того, что ураган обрушится на побережье в течение пяти дней, составляет сейчас более 90%.

 

 

 

 




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