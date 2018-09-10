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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-09-18

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-09-18

ЕРЕВАН, 10 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 10 сентября, курс доллара США вырос на 0.26 драмa и составил 484.95 драм. Курс евро сократился на 2.70 драмa и составил 561.33 драм. Курс российского рубля сократился на 0.11 драмa и составил 6.92 драм. Курс британского фунта сократился на 1.07 драмa и составил 627.43 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 87.38 драмa и составила 18692.65 драм. Цена серебра сократилась на 1.12 драмa и составила 221.17 драм. Цена платины сократилась на 211.67 драмa и составила 12099.01 драм.




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