Шахматист Рафаэл Бакунц занял второе место на турнире Paytakht open

В Тегеране завершился международный открытый шахматный турнир Paytakht open, в котором в этом году принимали участие 58 шахматистов, в том числе, 3 гроссмейстера и 10 международных мастеров.

Как передает «Арменпресс», Армению на этом турнире представляли гроссмейстер Самвел Тер-Саакян и международный мастер Рафаэл Бакунц.

Победителем турнира стал представитель Ирана Мусави Сейед Халил, набравший 7.5 очков из 9 возможных; международный мастер Рафаэл Бакунц, набравший 7.0 очков из 9 возможных, занял второе место, гроссмейстер Самвел Тер-Саакян, набравший 6.5 очков из 9 возможных, разделил 3-5-е места, по дополнительным очкам он занял 4 место.