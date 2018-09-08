Отношения с Арменией активно развиваются по всем направлениям — Владимир Путин

Отношения Армения-Россия активно развиваются по всем направлениям.

Как передает из Москвы корреспондент Арменпресс, об этом в Кремле на встрече с премьер-министром РА НиколомПашиняном сказал президент России Владимир Путин.

В начале встречи президент России подчеркнул особый характер двусторонних отношений.

«Сегодня отношения Армения-Россия активно развиваются по всем направлениям. Это касается сотрудничества в политической, военной, экономической и в области безопасности», - подчеркнул Владимир Путин.

Президент РФ отметил также сотрудничество в области энергетики – в том числе ядерной и тепловой.

Владимир Путин отметил, что отношения наших стран развиваются также в областях металлургической и механической промышленности.

«Словом, нам о многом надо поговорить», - сказал Путин, подчеркнув, что в прошлом году рост товарооборота составил почти 30%, выразив надежду, что к концу текущего года этот показатель вырастет.

Аракс Касьян