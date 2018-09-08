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Отношения с Арменией активно развиваются по всем направлениям — Владимир Путин

Отношения с Арменией активно развиваются по всем направлениям — Владимир Путин

Отношения Армения-Россия  активно развиваются по всем направлениям.

Как  передает из Москвы  корреспондент Арменпресс, об этом в Кремле  на  встрече  с  премьер-министром  РА  НиколомПашиняном  сказал президент  России Владимир  Путин. 

В начале  встречи президент России подчеркнул особый  характер двусторонних отношений.

«Сегодня  отношения Армения-Россия  активно развиваются по всем направлениям. Это  касается  сотрудничества   в политической, военной, экономической  и в области безопасности», - подчеркнул Владимир Путин.

Президент РФ  отметил также сотрудничество в области энергетики – в  том числе ядерной и тепловой.  

Владимир Путин отметил, что отношения  наших стран развиваются также в областях металлургической  и механической промышленности.

«Словом, нам о многом надо поговорить», - сказал Путин, подчеркнув, что в  прошлом году  рост товарооборота составил почти 30%, выразив  надежду, что к  концу текущего  года  этот показатель вырастет.

 

Аракс Касьян

 




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