С 9 сентября каждое воскресенье ворота президентской резиденции будут открыты для общественности

Согласно новой традиции, с 9 сентября каждое воскресенье с 12:00 до 19:00 часов ворота президентской резиденции будут открыты для общественности.

«Открытое пространство и сад могут стать интересным местом для отдыха, прогулок», - как передает Арменпресс, говорится в сообщении, распространенном аппаратом президента РА.