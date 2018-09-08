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С 9 сентября каждое воскресенье ворота президентской резиденции будут открыты для общественности

С 9 сентября каждое воскресенье ворота президентской резиденции будут открыты для общественности

Согласно новой  традиции, с 9 сентября каждое  воскресенье с 12:00 до 19:00 часов  ворота  президентской резиденции будут открыты  для  общественности.

«Открытое  пространство и сад могут стать  интересным местом для  отдыха, прогулок», - как передает Арменпресс, говорится в сообщении, распространенном аппаратом президента  РА.




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