Президент Армении шведского экономиста Кьелла Нордстрём

Президент Армении Армен Саркисян принял известного шведского экономиста, доцента в Институте международного бизнеса (МиБ) в Стокгольмской школе экономики Кьелла Нордстрём.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о тенденциях глобального экономического развития, геополитических преобразованиях, увеличении конкурентоспособности народов в новом мире, а также других вопросах.