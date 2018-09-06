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Президент Армении шведского экономиста Кьелла Нордстрём

Президент Армении шведского экономиста Кьелла Нордстрём

Президент Армении Армен Саркисян принял известного шведского экономиста, доцента в Институте международного бизнеса (МиБ) в Стокгольмской школе экономики Кьелла Нордстрём.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о тенденциях глобального экономического развития, геополитических преобразованиях, увеличении конкурентоспособности народов в новом мире, а также других вопросах.




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