Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за "непоколебимую веру" в него. Как передает Арменпресс, об этом глава Белого дома написал в четверг на своей странице в Twitter.

"[Лидер] КНДР Ким Чен Ын объявил о "непоколебимой вере в президента Трампа". Спасибо, председатель Ким. Мы сделаем это вместе!" - отметил Трамп.

В среду специальный посланник президента Республики Корея Чон Ый Ён посетил Пхеньян, где встретился с Ким Чен Ыном. В ходе состоявшегося в четверг в Сеуле брифинга по итогам поездки Чон Ый Ён заявил, что лидер КНДР надеется на значительное улучшение отношений с США в ближайшие несколько лет. По словам спецпосланника, Ким Чен Ын сказал, что "доверяет президенту США Дональду Трампу и надеется, что во время его первого президентского срока Пхеньян и Вашингтон смогут преодолеть семь десятилетий враждебности и осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова".