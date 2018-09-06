Кроме утроения единовременного пособия на рождение второго ребенка, за первенцев- двойню будет выплачиваться 2 млн драмов

На заседании 6-го сентября правительство Армении обсудило на заседании 6-го сентябрявопрос утроения единовременного пособия на второго ребенка. Правительство Армении одобрило законопроект, представленный министром по труду и соцвопросам Армении Манэ Тандилян. Как передает «Арменпресс», по предлагаемому законопроекту единовременное пособие на второго ребенка станет 150.000 драмов – вместо нынешних 50.000 драмов. Проект решения представила министр по труду и соцвопросам Армении Манэ Тандилян. В случае принятия, закон вступит в силу с 1-го января 2019 года и будет распространяться на детей, родившихся после 1-го октября 2018 года.

Пособие на вторых детей, родившихся до этого, будет выплачиваться по решению правительства Армении N 275 от 6-го марта 2014 года, и равно 50.000 драмам.

Как сказала министр по труду и соцвопросам Армении Манэ Тандилян, принятием этого закона подчеркивается стратегическая важность значения рождения второго ребенка.

«Думаю, что предназначенных средств будет не хватать, и в будущем году нам придется увеличить суммы, предназначенные на выплату этого пособия»,- сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Вице-премьер Мгер Григорян предложил при рождении двойни от вторых родов суммировать пособия на второго и третьего детей, доведя пособие до 2 млн 300 тысяч драмов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил за двойню первенцев выплачивать 2 млн драмов, что было одобрено членами правительства Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил отложить принятие данного закона с тем, чтобы министр по труду и соцвопросам Армении Манэ Тандилян доработала его в свете новых предложений.