В НС Армении стартовало внеочередное заседание, созванное правительством: Прямой эфир
В НС Армении стартовало внеочередное заседание, созванное правительством. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 82 депутата.
В повестке дня – законопроекты о внесении изменений в УК Армении, УПК Армении, Кодекс об административных правонарушениях.
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