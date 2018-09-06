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В НС Армении стартовало внеочередное заседание, созванное правительством: Прямой эфир

В НС Армении стартовало внеочередное заседание, созванное правительством: Прямой эфир

В НС Армении стартовало внеочередное заседание, созванное правительством. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 82 депутата.

В повестке дня – законопроекты о внесении изменений в УК Армении, УПК Армении, Кодекс об административных правонарушениях.




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