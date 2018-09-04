Никол Пашинян встретится с представителями армянского бизнес-сообщества Москвы. Как передает «Арменпресс», об этом написал на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь премьер-министра РА Арман Егоян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 сентября с рабочим визитом отбудет в Российскую Федерацию. В тот же день в Москве состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина.В рамках визита запланирована также встреча с представителями армянского бизнес-сообщества Москвы.