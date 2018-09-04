Армения принимает участие в международной выставке моды и торговли CPM

При помощи фонда «Бизнес-Армения» 4-7-го сентября 14 армянских текстильных компаний принимают участие в международной выставке моды и торговли «CPM- Collection Premiere Moscow», которая проходит в Москве. «CPM» - крупнейшая выставка подобного рода в Восточной Европе, в которой в этом году принимают участие 25 000 торговых марок, в том числе, крупнейших и признанных в мире. В этом году здесь будут представлены 1280 коллекций из 30 стран. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба фонда «Бизнес-Армения».

Армянский текстиль на выставке «CPM-2018» будет представлен в 2 павильонах, в одном – нижнее белье, в другом – образцы моды.

«В международной выстаке принимают участие дизайнеры одежды и производители, цель – создать тесные связи между модой и промышленностью. Наши производители продемонстрируют свои возможности по освоению модных линий»,- сказал менеджер по мероприятиям фонда «Бизнес-Армения» Маркус Азадян.