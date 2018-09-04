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Известна дата встречи Пашинян-Путин

Известна дата встречи Пашинян-Путин

Российско-армянские переговоры на высшем уровне состоятся 8 сентября. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в Москве. Как передает «Арменпресс», эту информацию «Известиям» подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

Предстоящий визит премьер-министра в Россию будет третьим по счету после смены власти в Армении. Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Армении Никол Пашинян провели переговоры в Сочи 14 мая на саммите глав стран Евразийского экономического союза. Следующая встреча состоялась 13 июня в Москве — тогда Никол Пашинян посещал церемонию открытия чемпионата мира по футболу.


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