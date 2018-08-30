Армен Григорян убежден: если бы постановка «Гаяне» была слабой, этот балет не появился бы на сцене Большого театра

Руководитель балетной группы Национального академического театра оперы и балета Армении Армен Григорян уверен, что балет «Гаяне» приветствовали повсеместно.

Как передает Арменпресс, такое мнение он высказал в беседе с журналистами 30 августа.

«Несколько СМИ утверждают, что постановка «Гаяне» была слабой. Я убежден: если бы постановка «Гаяне» была слабой, этот балет не появился бы на сцене Большого театра. Гендиректор Большого даже сказал, что «Гаяне» - это брендовый спектакль армянского балета – он был в Армении и видел его», - сказал он.

В доказательство Григорян привел публикации российских СМИ, в которых доминируют положительные отклики.

По мнению художественного руководителя театра Константина Орбеляна, постановка «Гаяне» действительно удалась.

24 июля в Большом театре состоялась постановка Национального академического театра оперы и балета Армении «Гаяне».