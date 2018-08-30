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Армен Григорян убежден: если бы постановка «Гаяне» была слабой, этот балет не появился бы на сцене Большого театра

Армен Григорян убежден: если бы постановка «Гаяне» была слабой, этот балет не появился бы на сцене Большого театра

Руководитель балетной  группы  Национального академического театра  оперы  и балета  Армении Армен Григорян уверен, что балет «Гаяне» приветствовали повсеместно.

Как  передает Арменпресс, такое  мнение  он высказал в беседе с журналистами 30 августа.      

«Несколько СМИ утверждают, что постановка «Гаяне» была  слабой. Я  убежден: если бы  постановка «Гаяне» была  слабой, этот балет не  появился бы  на  сцене  Большого театра. Гендиректор Большого даже сказал, что «Гаяне» - это брендовый спектакль армянского балета – он был в  Армении и видел его», - сказал он.

В доказательство  Григорян  привел публикации российских СМИ, в  которых доминируют положительные отклики. 

По мнению художественного руководителя театра Константина Орбеляна, постановка «Гаяне»  действительно удалась.

24 июля  в  Большом театре  состоялась постановка Национального академического театра  оперы  и балета  Армении «Гаяне».




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