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Названа самая вымирающая от алкоголя нация

Названа самая вымирающая от алкоголя нация

Китай стал страной с самой высокой в мире смертностью от злоупотребления алкоголем, как передает Арменпресс, об этом сообщает The Global Times.

Согласно данным, опубликованным медицинским журналом The Lancet, в 2016 году в Китае из-за этого погибли 59 тысяч женщин и 650 тысяч мужчин.

На втором месте оказалась Индия: 42 тысячи женских смертей и 290 тысяч мужских. Россия в рейтинге заняла третье место. За 2016 год 43 тысячи россиянок умерли по причинам, связанным с пьянством. Жертвами алкоголя стали также 180 тысяч российских мужчин.

США отстали от России на две позиции, там из-за спиртного умирают 19 тысяч женщин и 71 тысяча мужчин.




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