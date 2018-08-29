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Армен Григорян Валерий Осипян посетили Тавушскую область - подразделения войск полиции на армяно-азербайджанской границе

Армен Григорян Валерий Осипян посетили Тавушскую область - подразделения войск полиции на армяно-азербайджанской границе

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и начальник полиции Валерий Осипян посетили Тавушскую область, где подразделения войск полиции несут дежурство на армяно-азербайджанской границе. Как передает «Арменпресс», об этом Григорян сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Секретарь Совбеза отметил, что в ходе визита 28 августа они ознакомились с ходом службы служащих внутренних войск, которые несколько дней назад, по решению премьер-министра Армении, сменили военнослужащих-срочников для несения дежурства на границе.


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