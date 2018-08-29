СК Армении представил детали разбойного нападения на Армана Мкртумяна

В Котайкском отделении СК Армении возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на особняк бывшего председателя Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна в Дзорахпюре. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

По предварительным данным, около 22 часов 28 августа трое лиц в масках, вооруженные автоматами, проникли в особняк бывшего председателя Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна в Дзорахпюре. Благодаря оказанному хозяином дома сопротивлению, один из нападавших был обезврежен, двое других, стреляя беспорядочно, сбежали. В момент нападения хозяин дома – Арман Мкртумян, и домочадцы находились в особняке.

В Котайскском отделении СК Армении возбуждено уголовное дело по ст. 175, 235 по факту разбойного нападения и незаконного оборота оружия и боеприпасов. Один из предполагаемых преступников обезврежен и задержан.

При осмотре места преступления были обнаружены и изъяты 20 гильз, один автомат с полным магазином, который, по предварительным данным, был у одного из нападавших.

Изъяты записи с камер видеонаблюдения подвергшегося нападению особняка бывшего председателя Кассационного суда Армении Армана Мкртумяна.

Разработан план расследования, совместно с полицией проводятся следственные действия по обнаружению и выяснению всех деталей преступления, а также остальных его действующих лиц.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.