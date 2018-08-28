Представитель МИД Армении представила детали замены генсека ОДКБ

Армения инициировала смену генерального секретаря ОДКБ, а окончательное решение будет принято на консенсусной основе на СКБ ОДКБ. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 28-го августа сказала ВРИО пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян.

Она вновь отметила, что в настоящее время проходит этап обсуждений на различных площадках организации.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что Хачатурова сменит не представитель Армении, Анна Нагдалян напомнила порядок назначения на этот пост – ротацией, по русскому алфавиту, и по этому порядку пост генсека ОДКБ на 3 года закреплен за Арменией. Решения же в ОДКБ, по ее словам, принимаются консенсусом.