Бако Саакян встретил в Степанакертском аэропорту Никола Пашиняна

25 августа Президент Республики Арцах Бако Саакян встретил в Степанакертском аэропорту прибывшего в Арцах Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.