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Бако Саакян встретил в Степанакертском аэропорту Никола Пашиняна

Бако Саакян встретил в Степанакертском аэропорту Никола Пашиняна

25 августа Президент Республики Арцах Бако Саакян встретил в Степанакертском аэропорту прибывшего в Арцах Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Об этом  Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах.

 




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