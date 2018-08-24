Лавров: Москва и Анкара будут прилагать общие усилия для возвращения сирийских беженцев

Россия и Турция будут прилагать общие усилия для возвращения сирийских беженцев на родину, что поможет политическому урегулированию в этой стране. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Москва и Анкара заинтересованы во взаимодействии в том, что касается создания условий для безопасного и достойного возвращения на родину сирийских граждан, - сказал глава МИД России. - Будем прилагать совместные усилия, чтобы эти процессы помогали стабилизировать обстановку, помогали решать вопросы, необходимые для начала политического процесса".



