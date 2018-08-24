Ангела Меркель в Цицернакаберде воздала дань уважения памяти жертв Геноцида армян
Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Мемориальный комплекс Цицернакаберд, где воздала дань уважения памяти жертв Геноцида армян.
Как передает «Арменпресс», ее сопровождали ВРИО мэра Еревана Камо Ареян и министр ИД Армении Зограб Мнацаканян.
Канцлер Германии Ангела Меркель возложила цветы к вечному огню в Мемориале памяти жертв Геноцида армян.
Дипломатические отношения между Арменией и Германией были установлены в январе 1992 года. С тех пор армянская сторона совершила 26 официальных визитов в Германию на уровне президента, премьер-министра и министра ИД. Визит канцлера Ангелы Меркель будет беспрецедентным за всю 26-летнюю историю отношений между Арменией и Германией, поскольку до сих пор в Армению приезжали такие высокопоставленные лица из Германии как президент, вице-канцлер и министр ИД.
С момента установления дипломатических отношений, между Арменией и Германией было подписано 45 соглашений в различных областях, составлено 4 протокола, 5 меморандумов.
Страны дважды выступали с совместными заявлениями. В 2017 году из Армении в Германию было экспортировано товаров на 132 483.5 долларов, и импортировано товаров на 206 523.3 долларов.
В 2005году, 15-го июня парламент Германии принял решение о Геноциде армян. 23-го апреля с соответствующим заявлением о признании Геноцида армян выступил президент Германии Иоахим Гаук, а 2-го июня 2016 года Бундестаг принял резолюцию о Геноциде армян.Канцлер Германии Ангела Меркель 24-25 августа с официальным визитом посетит Армению. В рамках визита во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и канцлером Германии Ангелой Меркель состоятся двусторонние переговоры высокого уровня.
Премьер-министр Армении и канцлер Германии подведут итоги переговоров на совместной пресс-конференции. В рамках визита канцлер Ангела Меркель встретится также с президентом Армении Арменом Саркисяном.
Канцлер Германии посетит мемориальный комплекс Цицернакаберд, чтобы воздать дань уважения памяти жертв Геноцида армян.