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Мы на пути воплощения мечты в момент принятия Декларации независимости — Никол Пашинян

Мы на пути воплощения мечты в момент принятия Декларации независимости — Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян уверяет, что Армения сейчас на пути  воплощения  мечты, которая  была у всех  в  момент принятия  Декларации  независимости.

Как  передает Арменпресс, так  заявил премьер на заседании правительства.

Он поздравил граждан Армении с Днем провозглашения  независимости, отметив:

«Дорогие  коллеги, дорогие  соотечественники, сегодня мы  отмечаем День принятия  Декларации  независимости. 23 августа  1990г. Верховный совет Армении принял Декларацию независимости, ставшей  основой независимой государственности Армении. Я поздравляю нас всех – весь армянский  народ, с этим эпохальным событием. Уверен, что  мы  стоим на пути исполнения  мечты, которая были у  нас в момент принятия  Декларация и которая  есть и сегодня. Нет никаких сомнений в  том, что Республика Армения будет могущественной, свободной  и счастливой».

 

 

 

 

 

 

 

 




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