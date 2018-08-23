Мы на пути воплощения мечты в момент принятия Декларации независимости — Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян уверяет, что Армения сейчас на пути воплощения мечты, которая была у всех в момент принятия Декларации независимости.

Как передает Арменпресс, так заявил премьер на заседании правительства.

Он поздравил граждан Армении с Днем провозглашения независимости, отметив:

«Дорогие коллеги, дорогие соотечественники, сегодня мы отмечаем День принятия Декларации независимости. 23 августа 1990г. Верховный совет Армении принял Декларацию независимости, ставшей основой независимой государственности Армении. Я поздравляю нас всех – весь армянский народ, с этим эпохальным событием. Уверен, что мы стоим на пути исполнения мечты, которая были у нас в момент принятия Декларация и которая есть и сегодня. Нет никаких сомнений в том, что Республика Армения будет могущественной, свободной и счастливой».