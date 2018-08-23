Председатель КГД Армении Давид Ананян представил ожидаемые изменения в Налоговом кодексе Армении по 3 основным направлениям. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами председатель КГД Армении Давид Ананян сказал после заседания правительства Армении.

«Первое направление – сокращение альтернативных налоговых систем. Второе – принятие решения по порогу на налог на оборот. Третье – снижение нагрузки на налогообложение дохода и капитала путем повышения нагрузки на потребление. Это общие направления, и в сентябре вы увидите окончательно сформированную концепцию правительства Армении по этим вопросам»,- сказал он.

На вопрос, можно ли в общем сказать, что правительство планирует снизить налоговое бремя, он ответил: «Мы можем сказать, что правительство пойдет в НС Армении с предложениями, поддерживающими бизнес. Вернее будет сказать, что у нас будет изменение налогового бремени, поскольку меньше будут платить капитал и бизнес, больше – потребление».