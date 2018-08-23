Общественность должна почувствовать, что получает реальный доход от использования национального достояния: Никол Пашинян

На сегодняшнем заседании правительство Армении утвердило список мероприятий, обеспечивающих выполнение Концепции развития горнодобывающей промышленности в РА. Как передает «Арменпресс», министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Артур Григорян отметил, что сфера горнодобывающей промышленности, являясь одной из важных сфер Республики Армения, до сих пор не имеет четкой политики и стратегии, которые позволили бы составить видение и проводить конкретные действия для обеспечения стабильного развития данной сферы.

По словам министра, планируется разработать стратегию по развитию горнодобывающей сферы, для составления которой необходимо провести некоторые диагностические исследования.

«В результате исследований в разрабатываемом стратегическом документе будут даны пути решения выявленных проблем, ставших препятствием для стабильного развития сферы, а также финансовые оценки по обеспечению реформ», – отметил он.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян, обратившись к документу, отметил, что сегодня горнодобывающая промышленность является основным локомотивом экономического роста, и действующее правительство уже ранее заявляло, что данная модель экономического роста ни в коем случае не может считаться приемлемой.

«Одной из наиболее важных задач нашего правительства является изменение этой модели экономического роста не только потому, что в данном случае речь идет о продаже наших недр, но и также потому, что экономический рост, сформированный поступлениями от продажи этих недра, не является инклюзивным, то есть, влияние такого экономического роста граждане Республики Армения на себе не чувствуют», – отметил премьер.

С другой стороны, по его словам, необходимо предпринять все меры для усиления контроля в отношении горнодобывающей промышленности, а также для того, чтобы сделать эту отрасль более качественной и ответственной.

«Мы должны установить такие правила эксплуатации, чтобы общество реально чувствовало, что получает реальный доход от использования национального достояния»,- сказал он.