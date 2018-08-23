Болтон: новые санкции против Ирана будут жестче, чем до заключения ядерной сделки

Санкции, которые Вашингтон планирует ввести против Тегерана, будут более жесткими, нежели действовавшие в отношении Ирана до заключения сделки по атому, исключений для бизнеса практически не будет. Как передает Арменпресс, об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон журналистам в Израиле, его слова приводит газета The Wall Street Journal.

По словам Болтона, США не собираются "просто останавливаться, когда санкции будут, как в 2015 году". Он подчеркнул, что в Вашингтоне нацелены на то, чтобы в конечном счете для бизнеса "не было никаких исключений" в том, что касается выполнения ограничительных мер.

В мае Трамп объявил о выходе из сделки с Ираном и пообещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана. Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября.

Остальные участники ядерной сделки - Россия, Германия, Великобритания, Китай и Франция - не одобряют выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий и остаются приверженными договоренностям.



