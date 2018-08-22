Премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал Роберту Кочаряну спросить мнения народа, прежде чем возвращаться в политику. . Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами он сказал, что вопросы о том, волнует ли его возвращение в политику Роберта Кочаряна относится к той категории сценариев, которые нереальны.

«Выйдите на улицу и спросите людей, как они относятся к этому вопросу. По данному поводу решения принимает народ – не я принимаю решения. Думаю, вопросы надо адресовать народу»,- сказал он.

На вопрос, видит ли он возможность, что, если он подаст в отставку перед досрочными выборами, то НС Армении может избрать премьер-министром Роберта Кочаряна. Никол Пашинян ответил: «Я, честно говоря, не вижу таких вариантовв. Я гхотел продемонстрировать, что надо реально оценивать ситуацию, чтобы избежать лишних осложнеений. Думаю, что РПА и ее руководство продолжают оценивать ситуацию нереалистично».

На вопрос, какие шаги надо предпринимать в подобной ситуации, Никол Пашинян ответил:«Нет нужды в дополнительных шагах. Надо поговорить с людьми, представить им ситуацию, чтобы они точнее ее представили».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что встретится с депутатами, проведет обсуждения, чтобы у тех не осталось поводов к тревоге. «Для нас крайне важно, чтобы наши граждане, в том числе, депутаты НС Армении, трезво воспринимали содержание внутриполитической жизни»,- сказал он.