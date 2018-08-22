Российские пограничники задержали нарушителей армяно-турецкой границы – граждан Афганистана

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения задержали группу нарушителей государственной границы. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения, пограничный наряд Арташатского пограничного отряда обнаружил пять граждан Исламской Республики Афганистан, незаконно пересекших государственную границу Республики Армения по реке Аракс.

"В ходе проведения комплекса проверочных мероприятий, установлено, что все задержанные члены одной семьи и направлялись в страны ЕС в поисках лучших условий жизни. Причиной незаконного пересечения границы объясняют потерей ориентировки на местности", - отмечается в сообщении.Задержанные в установленном порядке переданы в правоохранительные органы Республики Армения для выяснения всех обстоятельств правонарушения.Российские пограничники выражают особую благодарность жителям приграничных населённых пунктов за помощь в охране государственной границы.