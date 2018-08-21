Премьер-министр принял членов семей военнослужащих, погибших во время апрельской четырехдневной войны

Премьер-министр Никол Пашинян принял членов семей погибших во время апрельской четырехдневной войны военнослужащих и выслушал их проблемы.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА.

“Для меня большая честь встретиться с вами. Я хочу поблагодарить вас от имени Республики Армения и армянского народа за героизм и самопожертвование ваших сыновей. Я считаю, что их поведение, мужество, прежде всего, воспитывались в семье. Честно говоря, я собирался встретиться с вами раньше, но я также хотел отложить встречу, чтобы было принято какое-нибудь утешительное решение до того, как эта встреча состоится. Это решение было принято две недели назад”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что речь идет о расширении количества бенефициаров Фонда страхования военнослужащих, что позволит также оказывать помощь семьям получивших ранения или погибших после 1 января 2015 года военнослужащих.

“Это значит, что семьи жертв апрельской войны и получивших ранения военнослужащих также получат постоянную государственную поддержку. Мы надеемся, что это как-то облегчит ваши заботы. Конечно, горе, которое вы пережили, неутешно. Это не только финансовая проблема, это очень важная моральная проблема: общество и государство должны показать, что поддерживают членов семей и родственников погибших или получивших ранения во время защиты родины военнослужащих”, - сказал премьер.

Коснувшись вопроса родителей погибших военнослужащих о раскрытии связанных с апрельской войной преступлений, Никол Пашинян отметил: “Сегодня также спрашивают о том, что совершены преступления в связи с апрельской войной, будут ли они раскрыты. У нас уже есть такие раскрытия, и известный всем эпизод - один из крупнейших и первых коррупционных раскрытий, был непосредственно связан с апрельской войной, с тем, как помощь, в том числе техника, не дошла до солдат. Я думаю, мы все знаем, что не будет никаких препятствий для расследования этих дел. Но, тем не менее, эти расследования не должны бросать тень на наши вооруженные силы и армию, потому что все мы знаем, и это очевидно, что есть большое количество добросовестных, самоотверженных офицеров и солдат, и я убежден, что большая часть и высшего, и среднего звена, и прапорщиков, и рядовых военнослужащих наших вооруженных сил - это люди, которые осознают смысл, цель и миссию своей службы, и очень малое количество людей руководствуется противоположной логикой. В целом, эти расследования, я думаю, направлены на повышение авторитета армянской государственности, а не наоборот.

Конечно, негативная информация всегда доставляет некоторую неприязнь, но я думаю, что мы должны смотреть на все это, относиться к этому, как к процессу оздоровления, который мы обязательно должны совершить. Я снова склоняю голову перед вами, вашими семьями, вашими сыновьями и всеми погибшими во время защиты родины солдатами, добровольцами и членами их семей. Надеюсь, что возможности фонда поддержки будут постоянно расширяться, и процесс поддержки будет включать события более ранних лет, чтобы мы могли как-то констатировать, что мы морально, а также финансово поддерживаем раненых солдат и членов семей погибших военнослужащих”․

Глава правительства подчеркнул, что для достижения мира все должны идти в армию, служить, не избегать армии, а некоторые - не брать взяток и незаконно не освобождать людей от службы. “Если в Республике Армения есть военный комиссар, который протягивает руку и берет деньги, чтобы освободить кого-то от службы, то он вообще не имеет права носить звание офицера Вооруженных сил Республики Армения”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Родители погибших военнослужащих поблагодарили премьер-министра за то, что принял и выслушал их проблемы. Они выразили уверенность в том, что в результате бархатной революции и продолжающихся изменений можно будет полностью раскрыть ряд преступлений, в том числе совершенных в ходе четырехдневной войны.