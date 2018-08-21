Замминистра ИД Израиля Александр Бен-Цви посетил Цицернакаберд и почтил память жертв Геноцида армян
13:07, 21 Август, 2018
В рамках визита Армению замминистра иностранных дел Израиля Александр Бен-Цви посетил мемориальный комплекс Цицернакаберд и почтил память жертв Геноцида армян.
«Трагедия армянского народа никогда не ставилась под сомнение. Есть исторический вопрос, как назвать ее, но то, что произошло – факт, который принимают все. Это не вопрос для политических дискуссий, пусть историки решают, как назвать эту трагедию», сказал он.Как передает «Арменпресс», замминистра иностранных дел Израиля Александр Бен-Цви посетил также Музей-институт Геноцида армян.
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