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В Армении будет основано производство автоматов Калашникова АК-12 и АК-15

В Армении будет основано производство автоматов Калашникова АК-12 и АК-15
21-го августа председатель компании  Royalsys Engineering ltd Давид Галстян и замдиректора концерна «Калашников» Андрей Барышников подписали договор об основании в Армении производства автоматов Калашникова АК-12 и АК-15. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.


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