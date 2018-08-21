В Армении будет основано производство автоматов Калашникова АК-12 и АК-15



21-го августа председатель компании Royalsys Engineering ltd Давид Галстян и замдиректора концерна «Калашников» Андрей Барышников подписали договор об основании в Армении производства автоматов Калашникова АК-12 и АК-15. Как передает «Арменпресс» , об этом пишет на своей странице в Facebook пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.