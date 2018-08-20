Во время ДТП в Тбилиси пострадали граждане Армении

В 05:14 20-го августа из департамента ЧС МВД Грузии от дежурного было получено сообщение о том, что в 02:58 в Тбилиси около рынка Элиава по Правой Набережной столкнулись а/м марки «Mercedes Minivan» и «Mercedes CLK». Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, в результате ДТП водитель а/м марки «Mercedes CLK», Мане Хачатрян (2011 г.р.), Арам Хачатрян (1981 г.р.), Арпинэ Мамян (1986 г.р.). Мария Анян (1989 г.р.), Андраник Гиносян (1995 г.р.) и еще 3 граждан Армении были госпитализированы в больницы Тбилиси.

В МЧС Армении полученные данные о ДТП были переданы в МИД Армении, Минтранс и Минздрав.

В 08:17 был установлена связь с дежурным департамента ЧС МВД Грузии, который сообщил, в каких конкретно больницах находятся пострадавшие – поименно. Состояние Арама Хачатряна оценивается как тяжелое.

Информация последует.