Европейские индексы - 17-08-18

МОСКВА, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.61% и составил 12237.17 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.83% и составил 5349.02 пункта, британский FTSE вырос на 0.78% и составил 7556.38 пункта, а российский RTSI вырос на 1.07% и составил 1066.51 пункта.