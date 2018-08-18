Европейские индексы - 17-08-18
МОСКВА, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.61% и составил 12237.17 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.83% и составил 5349.02 пункта, британский FTSE вырос на 0.78% и составил 7556.38 пункта, а российский RTSI вырос на 1.07% и составил 1066.51 пункта.
- 11:24 Европейские индексы - 17-08-18
- 11:21 Американские индексы выросли - 17-08-18
- 11:18 Цены на цветные металлы - 17-08-18
- 11:14 Цены на драгоценные металлы выросли - 17-08-18
- 11:10 Цены на нефть выросли - 17-08-18
- 10:54 Внеочередные выборы в совет старейшин Еревана состоятся 23 сентября
- 17.08-21:32 Никол Пашинян видит необходимость проведения конституционных изменений до парламентских выборов
- 17.08-21:19 Анонс мероприятий на 18 августа
- 17.08-21:00 Премьер уверен: от имени Арцаха на переговорах по карабахскому вопросу должно выступать руководство Арцаха
- 17.08-20:31 Одна из наших целей – повысить армяно-российские отношения на новый уровень — Никол Пашинян
- 17.08-20:09 Сформированное на площади Республики правительство подотчетно этой площади — премьер-министр РА
- 17.08-19:33 Это митинг единства армянского народа — Никол Пашинян попросил опустить плакаты с воззваниями против кого-либо
- 17.08-19:10 Начался митинг, организованный премьер-министром Армении — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
- 17.08-18:35 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-08-18
- 17.08-18:33 Азиатские индексы - 17-08-18
- 17.08-18:33 Освобождены члены группы «Саснацрер» Варужан Аветисян и Араик Хандоян
- 17.08-18:22 В новой Армении политзаключенных не будет — Никол Пашинян
- 17.08-18:06 СМИ: Имран Хан избран новым премьер-министром Пакистана
- 17.08-18:01 Турция намерена начать импортозамещение американских товаров
- 17.08-17:55 Премьер: число туристов в Грузии достигло исторического максимума
- 17.08-17:48 Для премьера самое большое достижение — победивший гражданин Армении
- 17.08-17:28 Началось организованное премьер-министром РА шествие к площади Республики
- 17.08-17:14 В Таиланде устроят праздник для участников операции по спасению детей
- 17.08-17:10 Здесь встретились дивная природа и 3000-летняя культура — статья Reise-Stories об Армении
- 17.08-16:49 Меркель заявила, что не ждет от встречи с Путиным "особых результатов"
- 17.08-16:34 СМИ: турецкий суд вновь не удовлетворил апелляцию об освобождении пастора Брансона
- 17.08-16:31 Узбекистан и Таджикистан подписали договор о стратегическом партнерстве
- 17.08-16:09 СНБ Армении нейтрализовала преступную группировку, занимавшуюся контрабандой наркотиков в крупных размерах
- 17.08-16:09 Генеральная прокуратура Армении получила решение Апелляционного суда об освобождении из под стражи Кочаряна и готовит опротестование
- 17.08-16:01 Опубликовано видео "воздушного боя" F-22 и F-35
- 17.08-15:50 Семьи почти половины жертв обрушения моста в Генуе отказались от госпохорон
- 17.08-15:23 Из Арцаха прибыли более 1000 человек, чтобы принять участие в митинге Никола Пашиняна
- 17.08-15:17 Еврокомиссия объявила траур в связи с обрушением моста в Генуе
- 17.08-15:04 Саудовская Аравия выделила $100 миллионов на восстановление районов в Сирии
- 17.08-14:49 Саудовская Аравия приостановила импорт мяса птицы и яиц из РФ из-за птичьего гриппа
17:35, 11.08.2018
Просмотрели 1620 раз Мы выразили политическую готовность продолжить переговоры по Арцаху в конструктивном русле — Никол Пашинян
16:23, 13.08.2018
Просмотрели 1074 раз Роберт Кочарян – на свободе: Апелляционный суд удовлетворил жалобу адвокатов
12:00, 15.08.2018
Просмотрели 1052 раз ЕС призвал Азербайджан освободить политзаключенных
15:30, 11.08.2018
Просмотрели 1042 раз Посольство РА в Грузии опровергло информацию об убийстве двух армян
13:21, 11.08.2018
Просмотрели 983 раз США не могут и далее игнорировать исторические факты — конгрессмен призвал Трампа признать Геноцид армян