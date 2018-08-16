Премьер-министр Армении принял Гаро Армена и Тони Шафрази

Премьер-министр Никол Пашинян принял бизнесмена, основателя и председателя совета фонда “Дети Армении” Гаро Армена и деятеля культуры Тони Шафрази, который сотрудничал с рядом всемирно известных деятелей искусства, в том числе Энди Уорхолом и Жаном-Мишелем Баскией.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи премьер-министру были представлены деятельность и предстоящие проекты фонда “Дети Армении”, в том числе в сфере образования и культуры. Гаро Армен отметил, что фонд планирует по формату Инновационного образовательного центра SMART в общине Дебед Лорийской области создать центры и в других общинах Армении, привлечь в их деятельность школьников и молодежь, а также высококвалифицированных специалистов. В центрах будут обучать новейшим технологиям, иностранным языкам, ремеслам, различным сферам искусства и т.д.

Гаро Армен также коснулся бизнес-планов в области здравоохранения и других сферах, отметив, что различные деловые круги диаспоры также рассматривают возможности реализации инвестиционных проектов на родине.

Глава правительства поприветствовал деятельность фонда “Дети Армении” и отметил важность инициатив представителей диаспоры по реализации бизнес-проектов в разных направлениях. Премьер-министр подчеркнул, что правительство создает необходимые условия для ведения бизнеса и получения прибыли.

Никол Пашинян также предложил Гаро Армену активно работать с соответствующими ведомствами правительства Республики Армения по реализации инвестиционных программ для их эффективного продвижения.