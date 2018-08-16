Армения готова провести саммит Франкофонии на высоком уровне

Правительство Армении готовится к принятию международного саммита Франкофонии на высшем уровне. Как передает «Арменпресс», об этом заявил на заседании правительства министр иностранных дел Зограб Мнацаканян.

Саммит пройдет в начале октября. В гости ожидают президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и других высокопоставленных лиц.

Ряд других государственных делегаций на высшем уровне подтвердили участие в саммите, добавил Мнацаканян.

На проведение саммита МИД Армении получит 120 миллионов драмов. На эти средства будет обеспечено проживание гостей – в том числе большой группы журналистов, а также на проведение торжественных мероприятий.

Готовность к организации мероприятий в рамках саммита подтвердили вице-премьер Тигран Авинян, начальник полиции Валерий Осипян, министр транспорта Ашот Акопян.