Премьер-министр Никол Пашинян принял генерального директора ЗАО “Южно-Кавказская железная дорога” Сергея Валько.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, собеседники обсудили вопросы, связанные с деятельностью, текущими и будущими планами компании “Южно-Кавказская железная дорога”. Были также затронуты вопросы развития и модернизации транспортных инфраструктур, объемов пассажирских и грузовых перевозок, обеспечения доступности и повышения эффективности услуг.