СМИ: Меркель 23-24 августа совершит визит в Грузию

Канцлер Германии Ангела Меркель 23-24 августа текущего года совершит официальный визит в Грузию.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник Общественное телевидение Грузии (ОТВГ) со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел страны.

"По предварительным данным, официальный визит канцлера ФРГ в Грузию состоится 23-24 августа текущего года, официальную информацию о дате и программе предстоящего визита Ангелы Меркель в Грузию в ближайшее время обнародует посольство Германии в Грузии", - сообщило ОТВГ.

Глава МИД страны Давид Залкалиани в интервью ОТВГ сказал во вторник, что в Тбилиси "придают большое значение визиту канцлера". "Германия оказывает поддержку Грузии в процессе европейской и евроатлантической интеграции, помощь в осуществлении реформ и конкретных проектов, визит такого высокого ранга очень важен для нашей страны", - отметил министр.

Визит в Грузию будет вторым для Меркель в ранге канцлера ФРГ. В первый раз она посетила Тбилиси в 2008 году.





