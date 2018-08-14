Лавров: Россия высоко ценит отказ Турции присоединиться к санкциям в отношении Москвы

Россия высоко ценит независимый внешнеполитический курс Турции и отказ Анкары присоединиться к антироссийским санкциям. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в совещании турецких послов и постоянных представителей при международных организациях.

"В сфере внешней политики Россия и Турция проводят независимый курс, - отметил он. - Мы высоко ценим отказ партнеров присоединиться к антироссийским санкциям".

Российский министр обратил внимание на то, что "ситуация в мире остается тревожной". "Мы находимся без преувеличения на переломном этапе мировой истории - этапе перехода от биполярных, однополярных моделей и схем к построению полицентричного миропорядка, который формируется как объективная реальность", - добавил он.