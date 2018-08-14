Цены на цветные металлы - 13-08-18

ЛОНДОН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 13 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2045.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6143.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2146.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 13970.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 19695.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2620.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 8.77% и составила 62000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.